Эксклюзив 18 июля 2023, 19:44 Число пострадавших при столкновении автобусов в Москве увеличилось до 13 Источник «360»: в ДТП с автобусом и «Газелью» в Москве пострадали 13 человек прокуратура Москвы

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Количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами на Осташковском шоссе в Москве увеличилось до 13 человек. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, двое пострадавших отказались от госпитализации. Также медики оказали на месте происшествия допсихологическую помощь шести пассажирам.

Ранее стало известно, что при столкновении рейсового автобуса и «Газели» у ТЦ «Ашан-Мытищи» пострадали 10 человек, среди них есть беременная девушка, которую госпитализировали. Также в больницу для осмотра доставили еще трех пассажиров.

прокуратура Москвы

Прокуратура Северо-Восточного округа взяла на контроль установление обстоятельств аварии с участием двух автобусов.

«По предварительной версии, водитель частного автобуса, не обеспечил безопасность маневра при съезде на Осташковское шоссе и столкнулся с другим автобусом», — указали в ведомстве.

Правоохранители устанавливают причины дорожного происшествия.