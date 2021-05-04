Число пострадавших при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы выросло до 10

При пожаре в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы пострадали 10 человек, хотя ранее сообщалось о семи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По последним данным, пострадали 10 человек, среди них двое детей». — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что трое остаются в реанимации. Все пострадавшие отравились продуктами горения. Всего из гостиницы вывели 305 человек. В том числе 114 детей.

О пожаре в пятиэтажном здании на 6-й Кожуховской улице в столичном главке МЧС узнали в 03:27. На месте работали 119 человек и 38 единиц техники. Очаг находился на первом этаже. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Справиться с пожаром удалось в 04:18.

Гостья отеля рассказала, как выбиралась из горящего здания. По ее словам, она бежала по коридору в темноте, наощупь смогла найти лестницу. Девушка также помогла выйти наружу детям. По словам очевидцев, в гостинице жило множество детей.

Прокуратура Москвы Столичная начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.