06 июля 2023, 19:53
Число пострадавших при пожаре в бизнес-центре Москвы выросло до трех
Источник «360»: при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы пострадали три человека
Пострадавших при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы стало трое. Всего из окутанного дымом здания спасли девять человек, сообщил источник «360».
Ранее появились данные, что из-за пожара пострадали два человека, которые находятся в тяжелом состоянии.
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По словам собеседника «360», планировка внутри бизнес-центра сложная. Администрации здания на месте происшествия нет.
Прибывшие на тушение службы запросили дополнительные силы. Начиная со второго этажа здания, отметил источник, задымление плотное.
Выход с третьего этажа бизнес-центра заблокировал дым. Причины возгорания пока неизвестны.
Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 40 квадратных метров. Загорелись оргтехника и мебель.
Официальных комментариев о пожаре не поступало.
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