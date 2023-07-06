Происшествия 06 июля 2023, 19:53 Число пострадавших при пожаре в бизнес-центре Москвы выросло до трех Источник «360»: при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы пострадали три человека РИА «Новости»

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Пострадавших при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы стало трое. Всего из окутанного дымом здания спасли девять человек, сообщил источник «360».

Ранее появились данные, что из-за пожара пострадали два человека, которые находятся в тяжелом состоянии.

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По словам собеседника «360», планировка внутри бизнес-центра сложная. Администрации здания на месте происшествия нет.

Прибывшие на тушение службы запросили дополнительные силы. Начиная со второго этажа здания, отметил источник, задымление плотное.

Выход с третьего этажа бизнес-центра заблокировал дым. Причины возгорания пока неизвестны.

Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 40 квадратных метров. Загорелись оргтехника и мебель.

Официальных комментариев о пожаре не поступало.