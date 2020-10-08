Число пострадавших при пожаре на рязанском складе боеприпасов выросло до 13

«Пострадавшие: 13 человек. Десять человек в Скопинском ММЦ (один человек находится в реанимации). Три человека в Ряжском ММЦ (состояние средней степени тяжести)», — сообщает правительство Рязанской области.

МЧС увеличивает количество спасателей, работающих на арсенале под Рязанью, в четыре раза. Теперь там трудятся 392 человека. Кроме того, пожар тушат военные — 650 человек. Они используют 194 единицы военной и специальной техники, в том числе самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8.

Пожар на складе боеприпасов под Рязанью начался днем 7 октября. Причиной называют пал травы вокруг арсенала. Жителей ближайших к складу поселков и деревень пришлось эвакуировать. Пока сведений о погибших из-за пожара и взрывов не поступало.

Боеприпасы на складе взрывались несколько часов подряд. Некоторым местным жителям стало плохо с сердцем из-за громких звуков.

Часть эвакуированных жителей отправили в пункты временного размещения. Для приема людей из зоны бедствия подготовили общежитие Ряжского колледжа, лыжную базу в Скопине и Вослебовскую среднюю общеобразовательную школу.