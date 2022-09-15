Число пострадавших при падении беспилотника на Ставрополье увеличилось до восьми | 360°

Происшествия 15 сентября 2022, 16:55 Поделиться Telegram

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Viber Число пострадавших при падении беспилотника на Ставрополье увеличилось до восьми Губернатор Владимиров: восемь человек пострадали при падении беспилотника на Ставрополье

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Количество пострадавших после падения неизвестного беспилотного летательного аппарата в селе Кендже-Кулак Туркменского округа увеличилось до восьми человек. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Всего пострадали восемь человек. Среди них один получил ушибы и небольшие ссадины, его отправили в местную больницу, сейчас он дома», — заявил он.

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Владимиров уточнил, что в медицинские учреждения края направили четырех жителей, среди них есть ребенок.

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«Ребенок находится в детской краевой больнице. Его состояние средней тяжести, гораздо легче, чем у взрослых. У малыша также пострадали глаза», — сообщил Владимиров.

Трое получивших ранения лечатся в Туркменской районной больнице, двое — в удовлетворительном состоянии, один — в состоянии средней тяжести.

Также три человека пребывают в Ставропольской краевой больнице, среди них один, сотрудник МЧС, находится в тяжелом состоянии.

«У него ожоги глаз и лица, многочисленные травмы. Еще двое отправлены в отделение офтальмологии с ранениями роговиц, врачи проведут операцию», — добавил глава региона.

Беспилотник упал в селе Кендже-Кулак. Его происхождение на данный момент остается неизвестным, сообщил RT.

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