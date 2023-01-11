Происшествия 11 января 2023, 00:23 Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина увеличилось до шести Губернатор Белгородской области Гладков: в Шебекино при обстрелах ВСУ пострадали шестеро Telegram

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Власти Белгородской области уточнили данные по пострадавшим при обстрелах со стороны украинских военнослужащих по городу Шебекино. Число раненых увеличилось до шести. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вместе с начальником ГУ МЧС Белгородской области Сергеем Потаповым и главой Шебекинского района Владимиром Ждановым Гладков осмотрел поврежденные дома. Речь идет про шесть частных домов, пять многоквартирных и одну хозяйственную постройку.

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«Уточненная информация по пострадавшим. В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. Пяти пострадавшим помощь оказана бригадами скорой, они отпущены на амбулаторное лечение», — отметил губернатор.

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По словам Гладкова, жильцам домов, попавших под обстрел, предложили временно переехать в другое место. На одной из улиц отсутствует электроснабжение, работают аварийные бригады.

В некоторых домах только выбиты окна, в других — значительно пострадала кровля и фасад. Находящиеся на месте оперативные службы устраняют последствия обстрелов со стороны ВСУ.