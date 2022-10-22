Число пострадавших при обстреле Шебекина увеличилось до 14 | 360°

Происшествия 22 октября 2022, 17:32 Число пострадавших при обстреле Шебекина увеличилось до 14 Минздрав Белгородской области: число пострадавших в Шебекино увеличилось до 14 Telegram-канал губернатора региона Вячеслав Гладков

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По последним данным, число пострадавших от обстрела Шебекино увеличилось до 14 человек. Об этом рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

По данным местного Минздрава, от прилетов скончались двое человек, один из которых был несовершеннолетним.

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Региональные медики уже оказали помощь 12 пострадавшим. Пять из них госпитализировали. У них выявили травмы и ранения средней и тяжелой степени. На 16 часов по московскому времени некоторым из них еще делали операции. Состояние четверых из пяти попавших в больницы человек оценили как тяжелое. Еще одному из пяти потерпевших оказывали медицинскую помощь в отделении травматологии одной из городских больниц.

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Состояние других раненых оценили как подходящее для амбулаторного лечения. Им оказали необходимую медицинскую помощь и дали рекомендации по дальнейшему лечению.