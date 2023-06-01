Происшествия 01 июня 2023, 09:07 Число пострадавших при обстреле Шебекина выросло до восьми Губернатор Гладков: число пострадавших при обстреле Шебекинского округа выросло до восьми Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Количество пострадавших при непрерывном обстреле Шебекинского округа Белгородской области со стороны ВСУ выросло до восьми. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Полутора часами ранее он информировал о пяти пострадавших.

Массированный обстрел продолжается, однако противника на территории региона «не было и нет», подчеркнул Гладков. Работают Вооруженные силы, пограничники, сотрудники ФСБ и Росгвардии.

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«Жизнь мирных жителей, населения под угрозой. В первую очередь — в Шебекино и в окрестных селах», — констатировал губернатор.

Он добавил, что администрации районов и городов вывозят людей, но под обстрелами это небезопасно — придется дождаться окончания прилетов и взрывов. После этого вывоз возобновят. Однако при необходимости срочной эвакуации защищенную технику могут подогнать к конкретному дому. Все пункты временного размещения для жителей готовы.

Власти региона не стали публиковать адреса мест сбора из соображений безопасности. Однако есть телефоны, по которым можно обратиться за помощью в выезде: 8 (950) 713 19 46, 8 (915) 528 80 63.