Происшествия 12 марта 2024, 10:49 Число пострадавших при обстреле Шебекина выросло до двух Гладков сообщил о еще одном пострадавшем жителе при обстреле Шебекина РИА «Новости»

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При обстреле Шебекина утром 12 марта пострадал еще один человек — мужчина получил осколочные ранения брюшной полости. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Один из снарядов прилетел рядом с гаражным комплексом на территории промышленного предприятия», — уточнил глава региона, пояснив, что там мужчина и получил ранения.

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Пострадавшего доставят в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Ранее Гладков сообщал о женщине, которая получила при обстреле осколочное ранение лица. Рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась.

Кроме того, в Шебекине зафиксировали повреждения шести частных домов, зданий магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. Также повреждены два легковых автомобиля.

«Оперативные службы работают на месте. Обход территории продолжается», — информировал губернатор.