12 марта 2024, 14:10
Число пострадавших при обстреле Шебекина увеличилось до трех
Гладков сообщил о трех пострадавших при обстреле города Шебекина
Число пострадавших жителей Шебекина при обстреле со стороны украинских боевиков увеличилось до трех. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Количество пострадавших, к сожалению, увеличилось до трех человек. Местная жительница самостоятельно обратилась в ЦРБ с контузией и осколочным ранением лица. Скорая доставила раненую в областную больницу в Белгороде, ей оказали всю необходимую помощь», — написал он.
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Гладков отметил, что оперативные службы зафиксировали повреждения в восьми многоквартирных домах и 21 частном домовладении.
«В основном это выбитые окна и посеченные фасады. Повреждения получили здания районной больницы, техникума, детского сада, магазина, одного из предприятий. Пострадали 12 легковых автомобилей», — добавил он.
Губернатор напомнил, что за всеми пострадавшими объектами стоят подрядные организации, которые проведут все необходимые замеры для последующего восстановления.
Ранее Гладков сообщал о двух пострадавших в Шебекине при обстреле со стороны ВСУ утром во вторник, 12 марта.
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