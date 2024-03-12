Происшествия 12 марта 2024, 14:10 Число пострадавших при обстреле Шебекина увеличилось до трех Гладков сообщил о трех пострадавших при обстреле города Шебекина РИА «Новости»

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Число пострадавших жителей Шебекина при обстреле со стороны украинских боевиков увеличилось до трех. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Количество пострадавших, к сожалению, увеличилось до трех человек. Местная жительница самостоятельно обратилась в ЦРБ с контузией и осколочным ранением лица. Скорая доставила раненую в областную больницу в Белгороде, ей оказали всю необходимую помощь», — написал он.

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Гладков отметил, что оперативные службы зафиксировали повреждения в восьми многоквартирных домах и 21 частном домовладении.

«В основном это выбитые окна и посеченные фасады. Повреждения получили здания районной больницы, техникума, детского сада, магазина, одного из предприятий. Пострадали 12 легковых автомобилей», — добавил он.

Губернатор напомнил, что за всеми пострадавшими объектами стоят подрядные организации, которые проведут все необходимые замеры для последующего восстановления.

Ранее Гладков сообщал о двух пострадавших в Шебекине при обстреле со стороны ВСУ утром во вторник, 12 марта.