Важное 03 февраля 2024, 19:34 Число пострадавших при обстреле пекарни в ЛНР выросло до восьми Минздрав ЛНР: восемь человек пострадали при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске

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Число раненных при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до восьми. Об этом со ссылкой на Минздрав ЛНР сообщил RT.

«Трех пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой, пятеро остаются в больницах», — указали в сообщении.

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В настоящее время на месте обрушения пекарни после обстрела ВСУ продолжаются поисково-спасательные работы.

По данным МЧС, в результате обстрела украинскими боевиками обрушилось двухэтажное здание пекарни. Сейчас на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.

«Основные усилия сосредоточены на поиске и спасении людей», — отметили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины обстреляли пекарню в Лисичанске вечером 3 февраля. Погибли, по предварительным данным, два человека. Также сообщалось о шести пострадавших. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отмечал, что для освобождения раненых из-под завалов привлекли специальную технику.