Происшествия 05 июля 2023, 01:46 Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ достигло 36 СКК: в результате удара ВСУ по Макеевке пострадали 36 человек РИА «Новости»

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Число пострадавших при обстреле Макеевки Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ увеличилось до 36. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины нанесли удары по Червоногвардейскому району и больнице в Макеевке. Ранее сообщалось о 25 пострадавших, среди которых два ребенка.

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин уточнял, что в результате атаки ВСУ повреждения получили многоквартирные жилые дома, медицинские здания, школы и детского сада.

Власти Макеевки приняли решение об эвакуации пациентов из поврежденной ВСУ больницы. Здесь сильно пострадал хирургический корпус, здание осталось без стекол в окнах. После этого всех пациентов эвакуировали в другие больницы. Также под удар украинских боевиков попали Ворошиловский и Калининский районы Донецка.

Также стало известно, что в результате украинской атаки по Донецку погибли два местных жителя. В Макеевке, Александровке и Донецке с ранениями госпитализировали восемь человек.