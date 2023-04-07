Происшествия 07 апреля 2023, 18:00 Число пострадавших при обстреле Донецка украинскими войсками выросло до 16 Мэр Донецка Кулемзин сообщил о 16 пострадавших и одной погибшей в результате атаки ВСУ Телеканал «360»

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Число пострадавших при обстреле центра Донецка выросло до 16. Об этом в эфире канала «Москва 24» сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что в результате атаки ВСУ погибла одна женщина.

Он рассказал, что в результате атаки украинских войск одна пожилая женщина погибла, ранения различной степени тяжести получили 16 человек.

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«Семь из них точно госпитализированы», — отметил он.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь в Республиканском травматологическом центре. В основном им оказывают помощь амбулаторно.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале подтвердил информацию о пострадавших.

«Стало известно о 16 раненых в результате сегодняшнего обстрела Ворошиловского района. Одна женщина погибла», — отметил он.

Украинские военные открыли огонь по Донецку днем 7 апреля. ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по центру Ворошиловского района. Под удар попали район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Один из нарядов попал в жилой дом на улице Горького и разрушил стену. Также было остановлено движение одного из трамвайных маршрутов из-за обрыва контактной сети и повреждения полотна. В Сети появилось множество кадров с последствиями атаки.