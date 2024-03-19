Происшествия 19 марта 2024, 14:55 Число пострадавших при обстреле белгородского поселка выросло до четырех Гладков: при атаке ВСУ на белгородский поселок Разумное пострадали 4 человека Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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По уточненным данным, при обстреле поселка Разумное в Белгородской области украинскими боевиками пострадали четыре человека, в том числе двое подростков. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

«К сожалению, количество пострадавших увеличилось до четырех человек», — констатировал он.

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Поначалу СМИ написали о раненом 14-летнем подростке. Гладков подтвердил информацию и добавил, что школьнику оторвало часть руки, он получил осколочные ранения грудной клетки и левой ноги. Пострадала и его мать — у нее осколочные ранения шеи, брюшной полости и ног. Оба в тяжелом состоянии. Еще одна раненая — женщина, в момент атаки находившаяся на улице. Она получила осколочные ранения руки и ноги. Всем им оказывают необходимую медпомощь, заверил глава региона.

Чуть позже он рассказал о еще одном пострадавшем. Это 15-летний подросток, у которого множественные осколочные ранения мягких тканей туловища, рук и ног. Бригада скорой помощи доставила его в областную детскую больницу.

В результате обстрела в поселке зафиксировали повреждения в 13 частных жилых домовладениях. Более чем в 10 квартирах восьми многоэтажек выбило окна и повредило лоджии, в зданиях детсада и школы также пострадали окна. Повреждения получили 19 машин.

Из-за обстрелов со стороны ВСУ из Белгородской области решили вывезти около девяти тысяч детей.