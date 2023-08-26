Важное 26 августа 2023, 12:46 Число пострадавших при обстреле белгородского поселка Уразово выросло до шести Губернатор Гладков: число пострадавших при обстреле Уразова выросло до шести Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

Читать 360tv в

При обстреле поселка Уразово в Белгородской области пострадали шесть человек. Уточненными данными поделился губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. До этого сообщалось о четырех раненых.

Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Он получил осколочные ранения поясницы и повреждения внутренних органов. Сейчас его оперируют в Валуйской ЦРБ.

Реклама

У другой пострадавшей поврежден правый глаз, она в состоянии средней степени тяжести. Женщину перевели на лечение в больницу Белгорода.

Остальным госпитализация не потребовалась — их раны обработали на месте, лечение будет амбулаторным.

В результате утреннего обстрела со стороны ВСУ повреждения зафиксировали в 16 домовладениях, в четырех из которых разрушились несущие конструкции. В остальных в основном выбило стекла, посекло крышу и забор, пострадали хозпостройки. В зданиях двух предприятий выбило окна и повредило крышу. В одном из соцобъектов оказалась также разрушена стена пищеблока, на спортобъекте повредило окна. Кроме того, повреждения получили четыре автомобиля и линия электропередачи.

В Уразове работает комиссия по обследованию и оценке ущерба. Аварийные бригады уже устраняют последствия происшествия.