14 марта 2024, 10:19
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до четырех
Мэр Демидов: при обстреле Белгорода пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
«В результате сегодняшней атаки ВСУ, по предварительным данным, погиб один человек, четверо пострадали. Выехал на место происшествия», — указал глава города.
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Жертвой обстрела стал водитель двигавшегося автомобиля, в который произошло прямое попадание. Мэр принес соболезнования близким погибшего.
Демидов добавил, что повреждения получили пять домов в частном секторе: пострадали заборы, фасады, кровля и хозпостройки. Подрядные организации выехали на место, чтобы закрыть тепловой контур. Также зафиксировали разрушения в здании медицинского учреждения.
По актуальной информации, при атаке ВСУ повредило 25 автомобилей, сообщил глава Белгорода. Оперативные службы оказывают помощь людям.
Утром 14 марта об обстреле города написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор сообщил об одном погибшем и трех пострадавших.
Россия
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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