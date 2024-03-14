Происшествия 14 марта 2024, 10:19 Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до четырех Мэр Демидов: при обстреле Белгорода пострадали четыре человека РИА «Новости»

Читать 360tv в

Четыре человека пострадали при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«В результате сегодняшней атаки ВСУ, по предварительным данным, погиб один человек, четверо пострадали. Выехал на место происшествия», — указал глава города.

Реклама

Жертвой обстрела стал водитель двигавшегося автомобиля, в который произошло прямое попадание. Мэр принес соболезнования близким погибшего.

Демидов добавил, что повреждения получили пять домов в частном секторе: пострадали заборы, фасады, кровля и хозпостройки. Подрядные организации выехали на место, чтобы закрыть тепловой контур. Также зафиксировали разрушения в здании медицинского учреждения.

По актуальной информации, при атаке ВСУ повредило 25 автомобилей, сообщил глава Белгорода. Оперативные службы оказывают помощь людям.

Утром 14 марта об обстреле города написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор сообщил об одном погибшем и трех пострадавших.