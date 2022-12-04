Происшествия 04 декабря 2022, 20:44 Число пострадавших при обстрелах Донецка выросло до 11 Мэр Донецка Кулемзин: в результате атак на центр города ранения получили 11 человек РИА «Новости»

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Число пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ выросло до 11 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, появились сведения о еще двух раненых женщинах в Ворошиловском районе Донецка.

Он добавил, что также снаряд украинских сил попал в многоэтажку.

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«Произошло прямое попадание в многоквартирный дом, повреждения получили лестничная площадка и остекление», — написал Кулемзин.

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Он призвал горожан по возможности не выходить из дома и спрятаться в укрытие.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали жилые кварталы Донецка. Пострадали гражданская инфраструктура на улицах Университетская и Щорса, а также на бульваре Пушкина, частично разрушен стадион «Донбасс-арена». Также очевидцы сообщили о прилетах возле Главпочтамта и бывшего гастронома «Москва».

Утром 4 декабря украинские военные обстреляли из HIMARS город Алчевск в ЛНР. Информации о возможных пострадавших и разрушениях в результате атаки пока не поступало.