Происшествия 01 сентября 2023, 19:40 Число пострадавших при обстрелах Донецка и Горловки 1 сентября выросло до 16 ТАСС: при обстрелах Донецка и Горловки 1 сентября пострадали 16 человек РИА «Новости»

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В результате обстрелов со стороны ВСУ 1 сентября пострадали 16 человек в Донецке и Горловке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«За день под обстрелами со стороны ВСУ в Донецке и Горловке ранены 16 человек, в том числе подросток», — уточнили собеседники агентства.

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По их данным, 17-я по счету — шестилетняя погибшая девочка. По последней информации, 10 человек пострадали в центре Донецка, трое жителей — в Кировском районе столицы ДНР, двое — в Петровском. Также ранение получил один подросток в Горловке.

О гибели ребенка в Донецке ранее сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. При обстреле центра города один из снарядов попал в торгово-развлекательный центр «Донецк-Сити», где в этот момент находилось большое количество людей. Также под огнем оказалась Шахтерская площадь.