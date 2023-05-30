Происшествия 30 мая 2023, 20:03 Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону выросло до 21 МЧС Ростовской области: в результате обрушения трибун пострадали 15 детей и 6 взрослых пресс-служба МЧС по Ростовской области

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Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону увеличилось до 21 человека, сообщила пресс-служба регионального МЧС. По данным министерства, травмы получили 15 детей и шесть взрослых.

«По состоянию на 19:10, в результате опрокидывания трибуны пострадал 21 человек, из них 15 детей и шесть взрослых (в том числе одна погибшая женщина)», — уточнили в МЧС по Ростовской области.

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Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев. Он добавил, что одна женщина и двое детей находятся в тяжелом состоянии. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Днем 30 мая в Ростове-на-Дону во время футбольного матча на гребном канале обрушилась трибуна. В результате ЧП погибла женщина. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, медики госпитализировали всех пострадавших.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко назвал порывистый ветер причиной обрушения конструкций. Он пообещал, что власти окажут поддержку семьям погибшей и пострадавших.