Происшествия 22 июля 2023, 22:09 Число пострадавших при обрушении моста в Ленобласти достигло восьми РИА «Новости»: число пострадавших при обрушении моста в Ленобласти выросло до восьми username / Telegram

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Число пострадавших при обрушении пешеходного моста в городе Луга увеличилось до восьми. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на областное правительство.

Деревянный мост рухнул во время празднования фестиваля «Ольгины берега» в городе Луге Ленинградской области 22 июля. В этот момент на сооружении стояли десятки людей.

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По предварительной информации, в результате ЧП погиб один человек. Региональный главк СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Администрация Ленобласти сообщала, что трех пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в Лужскую больницу. Угрозы для их жизни нет. Также еще двоим людям понадобилась помощь медиков.

На месте обрушения моста работали следователи и эксперты. Председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков взял под свой контроль оказание помощи пострадавшим при происшествии.