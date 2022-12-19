Эксклюзив 19 декабря 2022, 12:41 Число пострадавших при обрушении лесов в Краснознаменске выросло до 15 человек — источник Источник «360»: 15 рабочих пострадали при обрушении лесов в Краснознаменске Фото: прокуратура Московской области

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При обрушении строительных лесов возле многоэтажного дома в Краснознаменске пострадали 15 рабочих, сообщил источник «360». По его данным, 10 человек госпитализировали.

По информации источника «360», в больницу, в частности, попали:

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Алексей С., 40 лет — с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом правого плеча. Он находится в средней степени тяжести.

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Виталий И., 36 лет. Он также получил закрытую черепно-мозговой травму, сотрясение головного мозга и травму грудной клетки. Находится в состоянии средней степени тяжести.

В тяжелом состоянии госпитализировали Александра Б. Ему 26 лет. Он получил закрытую черепно-мозговой травму, сотрясение головного мозга и компрессионный перелом шейного отдела позвоночника.

Также в тяжелом состоянии находится 32-летний рабочий. У него выявили перелом левой ключицы, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ).

Евгений М. (21 год) получил ушиб правого плеча и грудной клетки. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

У Алексея П. (30 лет) диагностировали ушиб грудной клетки.

Евгений Р. (30 лет) получил ЗЧМТ, сотрясение головного мозга и перелом поясничного отдела позвоночника. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Еще одному пострадавшему около 40 лет. Он находится в крайне тяжелом состоянии. У мужчины сочетанная травма, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, перелом поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом костей таза.

Также известно о пострадавшем Александре С. Ему 38 лет. У рабочего выявили ЗЧМТ, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, компрессионный перелом грудного отдела позвоночника. Он также находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия начали работать сотрудники регионального СУ СК РФ и прокуратуры.