Происшествия 20 декабря 2022, 09:39 Число пострадавших при обрушении лесов в Краснознаменске увеличилось до 16 человек ТАСС: 16 рабочих пострадали при обрушении лесов в Краснознаменске Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Число пострадавших при обрушении строительных лесов у многоэтажного дома в Краснознаменске увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Телесные травмы при обрушении лесов получили 16 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Десять рабочих отпустили домой на амбулаторное лечение», — сказано в сообщении.

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Изначально сообщалось о 12 пострадавших, однако затем цифра увеличилась до 15. Телеканал «360» приводил поименный список попавших под обрушение металлических конструкций работников с описанием их диагноза, а также публиковал эксклюзивное видео с места событий.

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Строительные леса рухнули в понедельник, 20 декабря. Конструкции накрыли собой работников, которые трудились внизу. Один из них пребывает в крайне тяжелом состоянии, его отвезли в больницу.

На место происшествия оперативно прибыли полиция и медики, правоохранители огородили место падения лесов предупредительными лентами.

Следственный комитет по факту получения рабочими травм возбудил уголовное дело.