Число пострадавших при наезде автобуса на остановку в Химках выросло до 16

Согласно уточненным данным, в аварии с участием автобуса в подмосковных Химках пострадали 16 человек. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«В результате ДТП пострадали 16 человек, из них 13 доставлены в химкинскую городскую больницу», — сообщила Врадий.

Изначально сообщалось о 10 пострадавших, затем — о 13. При этом ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы отметил, что число пострадавших выросло до 20.

Авария произошла 2 июня около 19:00 на 22-м километре Ленинградского шоссе в районе дома № 16. По предварительным данным, водителю автобуса, мужчине 1966 года рождения, стало плохо рулем, В результате автобус наехал на остановку — в этот момент в нем были 20 пассажиров.

Пострадавшие госпитализированы. У них диагностировали легкие травмы. На остановке в момент происшествия также находились людей. Ранее сообщалось, что они не пострадали. Московская прокуратура взяла под контроль выяснение всех обстоятельств аварии.