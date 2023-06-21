Происшествия 21 июня 2023, 09:37 Число пострадавших при взрыве на заводе в Тамбовской области увеличилось до 18 МЧС: при хлопке на заводе в Тамбовской области пострадали 18 человек РИА «Новости»

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Число пострадавших при взрыве с последующим пожаром на заводе в Тамбовской области увеличилось до 18. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Всего пострадали 18 человек, пятеро из них погибли. Еще 13 человек доставили в больницу», — отметили в ведомстве.

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ЧП произошло днем 20 июня в промышленном здании в Котовске. МЧС России по Тамбовской области в результате ЧП перешло в режим повышенной готовности.

Прокуратура по Тамбовской области взяла под свой контроль расследование причин и обстоятельств происшествия, а также ход процессуальной проверки.

«Одновременно прокуратура Котовска организовала надзорные мероприятия в сфере обеспечения безопасного функционирования предприятия», — отметили в ведомстве.

На место выезжал прокурор Александр Гулягин для координации работы правоохранительных и контролирующих органов.