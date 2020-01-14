Число пострадавших при ДТП в Кемерове увеличилось до 4

Крупная авария случилась на Терешковском мосту в Кемерове. Там столкнулись семь машин. В результате ЧП четыре человека пострадали.

По уточненным данным, четыре человека пострадали», — сообщил РИА «Новости» начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.

Сейчас они находятся в больнице. Их состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

Ранее было известно о двух пострадавших. Водитель Тоyota не справился с управлением и столкнулся с тремя автомобилями. Они двигались в том же направлении, что и иномарка. После этого Тоyota выехала встречную полосу движения и столкнулась с тремя машинами. В итоге семь авто оказались повреждены.

По факту случившегося проводится административное расследование. На месте ДТП находятся инспекторы ГИБДД, они регулируют движение транспорта. Из-за аварии в Кемерове образовались 9-бальные пробки. Об этом написал ТАСС.