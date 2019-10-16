Число пострадавших при ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 26 человек

Троллейбус врезался в столб в Чебоксарах. Пострадали 18 человек Подробнее

«По уточненной информации на 17:00 16 октября, в результате ДТП пострадали 26 человек, из них семь несовершеннолетних, тяжелых пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Всех пострадавших пассажиров доставили в местные больницы. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что травмы получили 18 человек.

Авария произошла на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах днем 16 октября. Во время движения у водителя троллейбуса сильно свело ногу. Мужчина не справился с управлением и влетел в столб. На место ДТП прибыли бригады скорой помощи и психологи.

Ситуацию под контроль взял глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев. Все подробности и детали произошедшего выясняются.