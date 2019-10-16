  • Число пострадавших при ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 26 человек

    16 октября 2019, 18:37

    Дарья Бунякова

    Во время аварии пассажирского троллейбуса в Чебоксарах различные травмы получили в общей сложности 26 человек. Семеро из них — дети. Об этом сообщили в пресс-службе чувашского Минздрава.
    Число пострадавших при ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 26 человек

    Троллейбус врезался в столб в Чебоксарах. Пострадали 18 человек

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    «По уточненной информации на 17:00 16 октября, в результате ДТП пострадали 26 человек, из них семь несовершеннолетних, тяжелых пострадавших нет», — сказано в сообщении.

    Всех пострадавших пассажиров доставили в местные больницы. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

    Ранее сообщалось, что травмы получили 18 человек.

    Авария произошла на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах днем 16 октября. Во время движения у водителя троллейбуса сильно свело ногу. Мужчина не справился с управлением и влетел в столб. На место ДТП прибыли бригады скорой помощи и психологи.

    Ситуацию под контроль взял глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев. Все подробности и детали произошедшего выясняются.