Число пострадавших при ДТП под Новосибирском выросло до 9

Пассажирский автобус ПАЗ влетел в грузовик DAF в Новосибирской области. В результате травмы различной степени тяжести получили девять человек. Сейчас всем пострадавшим оказывают помощь врачи.

«По данным Черепановской райбольницы, пострадали девять человек. Трое из них — в очень тяжелом состоянии, шестеро — просто в тяжелом состоянии», — процитировало РИА «Новости» представителя районного медучреждения.

Автобус и грузовик столкнулись утром 26 декабря на 108-м километре автодороги Р-256 в Новосибирской области. Автобус ехал по маршруту село Ярки — село Майское, а грузовик двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по региону, водитель автобуса погиб на месте. Изначально сообщалось о семи пострадавших, среди которых был водитель грузовика. Их отвезли в больницу, а всех остальных пассажиров доставили до Майского на другом автобусе. Некоторые уехали на попутках.

Сейчас инспекторы и спасатели выясняют точное количество пассажиров и все обстоятельства аварии.