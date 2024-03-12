Происшествия 12 марта 2024, 16:56 Число пострадавших при атаке БПЛА на мэрию Белгорода выросло до четырех Демидов: при атаке дрона ВСУ на мэрию Белгорода пострадали 4 человека ДЕМИДОВ / Telegram

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Двух сотрудниц мэрии Белгорода, которые пострадали при попадании в здание украинского беспилотника, госпитализировали. Еще двум получившим травмы врачи оказали помощь на месте, сообщил в своем Telegram-канале глава города Валентин Демидов.

«У одной женщины осколочные ранения головы, грудной клетки, конечностей. Ее состояние медики оценивают как тяжелое», — уточнил он.

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Вторая пострадавшая получила осколочное ранение головы. По информации Демидова, у нее состояние средней степени тяжести.

«Женщины находятся под наблюдением специалистов, получают все необходимое лечение», — заверил белгородский мэр.

Еще двум пострадавшим госпитализация не потребовалась. В здании мэрии при атаке повредило 36 окон, пострадали фасад и входная группа. Все специалисты уже прибыли на место ЧП. В первую очередь они займутся восстановлением теплового контура.

Украинский беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода днем 12 марта. Изначально Демидов сообщал, что пострадали два человека.