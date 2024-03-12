12 марта 2024, 16:56
Число пострадавших при атаке БПЛА на мэрию Белгорода выросло до четырех
Демидов: при атаке дрона ВСУ на мэрию Белгорода пострадали 4 человека
Двух сотрудниц мэрии Белгорода, которые пострадали при попадании в здание украинского беспилотника, госпитализировали. Еще двум получившим травмы врачи оказали помощь на месте, сообщил в своем Telegram-канале глава города Валентин Демидов.
«У одной женщины осколочные ранения головы, грудной клетки, конечностей. Ее состояние медики оценивают как тяжелое», — уточнил он.
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Вторая пострадавшая получила осколочное ранение головы. По информации Демидова, у нее состояние средней степени тяжести.
«Женщины находятся под наблюдением специалистов, получают все необходимое лечение», — заверил белгородский мэр.
Еще двум пострадавшим госпитализация не потребовалась. В здании мэрии при атаке повредило 36 окон, пострадали фасад и входная группа. Все специалисты уже прибыли на место ЧП. В первую очередь они займутся восстановлением теплового контура.
Украинский беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода днем 12 марта. Изначально Демидов сообщал, что пострадали два человека.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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