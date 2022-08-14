Число пострадавших после взрыва в ТЦ Еревана выросло до 26

Власти Армении обновили данные по количеству пострадавших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. По данным Минздрава республики, ранения получили 26 человек, сообщил ТАСС.

О состоянии пострадавших пока нет никакой информации. Ранее в МЧС Армении заявляли, что в результате взрыва в торговом центре пострадали 20 человек. Еще один скончался.

«К настоящему моменту в больницы доставлены семь пострадавших. Но это неполная картина, она меняется каждую секунду», — рассказала глава местной службы скорой помощи Тагуи Степанян.

На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели ищут пострадавших и вытаскивают их из-под завалов. По данным городской администрации, в руинах ТЦ еще находятся люди.

Взрыв в армянском торговом центре прогремел днем 14 августа. Здание получило повреждение, вспыхнул огонь. Сотрудники МЧС присвоили пожару третью категорию сложности. В интернете появились кадры с места. По предварительной информации, сдетонировать могла пиротехника, хранящаяся на складе.