Число пострадавших после крушения самолета Су-34 в Ейске увеличилось до 26 | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 18:30 Число пострадавших после крушения самолета Су-34 в Ейске увеличилось до 26 МЧС Кубани сообщило о 26 пострадавших после крушения Су-34 в Ейске

Читать 360tv в

Число пострадавших после крушения самолета Су-34 в Ейске выросло до 26 — еще семь человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС.

«В настоящее время 26 пострадавших, которые нуждаются в лечении», — сообщили в ведомстве.

Реклама

Трое из них находятся на амбулаторном лечении, а кто-то обратился в больницу позже.

Реклама

Ранее была информация о 14 погибших и 19 пострадавших.

Повреждены 72 квартиры, жильцы эвакуированы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что девятиэтажку можно будет, скорее всего, восстановить. Следственный комитет России возбудил по факту случившегося уголовное дело. По предварительной версии, трагедия произошла из-за технической неисправности.

На месте трагедии местные жители устроили стихийный мемориал: люди приносят свечи, игрушки, цветы. Обломки учебного самолета Су-34 уже увезли с места происшествия.