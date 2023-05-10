Происшествия 10 мая 2023, 10:06 Число пострадавших после нападения на детский дом в Польше увеличилось до девяти Reuters: в результате нападения на детский дом в Томиславице пострадали девять человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Число пострадавших в результате нападения на детский дом в населенном пункте Томиславице в Польше увеличилось до девяти. Об этом сообщило агентство Reuters.

ЧП произошло вечером во вторник, 9 мая. В детский дом ворвался вооруженный ножом местный житель, который зарезал воспитательницу и напал на детей.

Реклама

Изначально сообщалось о шести пострадавших. Всего в детском доме находились 13 человек.

Причины нападения на данный момент неизвестны. Правоохранители установили, что преступником оказался 19-летний местный житель.

Спустя час после начала атаки полицейские сумели задержать нападавшего, началось расследование.

Ранее в Нижневартовске двое мужчин с ножом напали на молодого парня. Началась ссора, в результате чего последний получил колотые раны. Прибывшие на место росгвардейцы задержали подозреваемых, их отвезли в отдел полиции. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.