Число пострадавших от пожаров в Красноярском крае достигло 19 человек

В крупных пожарах в Красноярском крае пострадали 19 человек, семь человек погибли, сообщили «Известия» со ссылкой на региональные власти. Среди пострадавших — шесть пожарных. Огнем разрушено 484 строения, сообщили в Telegram-канале МЧС по Красноярскому краю.

Пожар охватил около 16 населенных пунктов края, тушение осложнялось порывами ветра до 40 метров в секунду. В регионе объявлен режим ЧС. К вечеру 7 мая МЧС сообщил о локализации практически всех точек возгорания, обстановка в регионе стабилизировалась.

«Всего для ликвидации пожаров привлекались 643 человека и 134 единицы техники от РСЧС, из них от МЧС России — 448 человек, 89 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, возгорания могли возникнуть из-за обрывов линий электропередач вследствие штормового ветра.

Президент России Владимир Путин выслушал доклады главы региона Александра Усса, и. о. главы МЧС Алесандра Чуприяна по ситуации в Красноярском крае, и поручил оказать помощь пострадавшим в пожарах и тем, кто потерял жилье в результате разгула стихии.