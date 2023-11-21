Происшествия 21 ноября 2023, 18:07 Число пострадавших от отравления наркотиками в Астрахани увеличилось до 21 МВД: от отравления наркотиками в Астрахани пострадал 21 человек

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Число пострадавших от отравления наркотическими веществами в Астрахани составило 21 человек. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Астраханской области.

«Всего пострадал 21 человек. По их месту жительства провели обыски, изъяли средства связи и другие объекты, имеющие доказательственное значение. В ходе предварительного следствия назначили три экспертизы материалов веществ и генетические экспертизы. Мобильные устройства отправили на судебную экспертизу», — уточнили в ведомстве.

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В МВД отметили, что пострадавшие наркопотребители на допросе сообщили, что приобрели наркотик после заказов в нелегальном интернет-магазине через тайники-закладки.

«Результаты оперативно-разыскных мероприятий дали основания считать, что отравление произошло из-за подмены синтетического наркотика мефедрона на более дешевый аналог из методоновой группы. Следствие проверяет эту версию», — добавили правоохранители.

В рамках расследования дела доставили в отделы полиции 164 человека и составили 36 административных протоколов, а также выявили семь преступлений.

Минздрав Астраханской области 20 ноября сообщил, что в больницы Астрахани поступили 19 человек с симптомами отравления психотропными и наркотическими препаратами, писал RT. Три человека скончались, региональный СК начал проверку.