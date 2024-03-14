Происшествия 14 марта 2024, 17:35 Число пострадавших от обстрелов в Белгородской области выросло до 17 человек Гладков: число пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 17 РИА «Новости»

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Число пострадавших от обстрелов в Белгородской области достигло 17 человек. Такие данные привел губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным главы области, двое человек погибли.

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В течение дня 14 марта Белгород и другие районы области несколько раз подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Для атак ВСУ использовали беспилотники и реактивные системы залпового огня.

При обстреле Белгорода погибла женщина-водитель, находившаяся в момент удара за рулем. От взрыва машина опрокинулась в кювет, мирная жительница скончалась на месте.

В течение дня в Белгороде объявляли ракетную опасность. В области для безопасности населения временно закрыли торговые центры. Пока ТЦ прекратили работу до конца дня 14 марта. Решение по дальнейшей работе торговых центров будут принимать в зависимости от оперативной обстановки, сообщил Гладков.