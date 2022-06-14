Число пострадавших от обстрела в Клинцах возросло до 6 человек

Количество пострадавших в результате обстрела села Займище в Брянской области выросло до шести человек. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале.

Пострадавшие получили осколочные ранения. Всех госпитализировали в районную больницу. По словам губернатора, врачи оценивают их состояние как стабильное.

«По уточненной информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Еще двоим гражданам оказана медицинская помощь», — написал Богомаз.

Повреждения получили около 50 домов, добавил губернатор Брянской области. Сейчас на месте работают оперативные службы, после них местная комиссия приступит к оценке причиненного ущерба.

Богомаз заверил, что жителям села окажут всю необходимую помощь.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших.

Село Займище входит в состав городского округа Клинцы в 50 километрах от границы с Украиной. Местные жители сообщали в соцсетях, что утром 14 июня над воинской частью в Клинцах кружил неизвестный вертолет, который произвел два выстрела и покинул территорию.