Число пострадавших от обстрела в Клинцах возросло до 6 человек
Брянский губернатор Богомаз: число пострадавших при обстреле села Займище выросло до шести
Количество пострадавших в результате обстрела села Займище в Брянской области выросло до шести человек. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале.
Пострадавшие получили осколочные ранения. Всех госпитализировали в районную больницу. По словам губернатора, врачи оценивают их состояние как стабильное.
«По уточненной информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Еще двоим гражданам оказана медицинская помощь», — написал Богомаз.
Повреждения получили около 50 домов, добавил губернатор Брянской области. Сейчас на месте работают оперативные службы, после них местная комиссия приступит к оценке причиненного ущерба.
Богомаз заверил, что жителям села окажут всю необходимую помощь.
Изначально сообщалось о четырех пострадавших.
Село Займище входит в состав городского округа Клинцы в 50 километрах от границы с Украиной. Местные жители сообщали в соцсетях, что утром 14 июня над воинской частью в Клинцах кружил неизвестный вертолет, который произвел два выстрела и покинул территорию.