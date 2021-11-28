Число пострадавших на шахте «Листвяжная» увеличилось до 76

Количество пострадавших при взрыве метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 76 человек. Ранее сообщалось о 72 получивших различные травмы. В больницах находятся 64 человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«По состоянию на 12:00 по местному времени (08:00 по Москве) 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно», — приводит агентство текст сообщения обладминистрации.

В пресс-службе уточнили, что четверо находятся в тяжелом состоянии, 14 человек — в среднем, 46 — в удовлетворительном. Большинство из них проходят лечение в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров.

Метан взорвался на шахте «Листвяжная» утром 25 ноября. Во время ЧП погиб 51 человек. Власти региона объявили траур. Правоохранители завели уголовные дела и передали их в центральный аппарат Следственного комитета России. Накануне суд отправил в СИЗО на два месяца главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова.