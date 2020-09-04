Число пострадавших из-за тайфуна «Майсак» в Приморье выросло до 55

Тайфун «Майсак» принес в Приморье ураганный ветер, порывы которого достигали 43 метров в секунду. 55 человек получили травмы и обратились за медицинской помощью. Об этом сообщила глава краевого минздрава Анастасия Худченко.

«В основном это ушибы конечностей, инородные тела в переднем отделе глаза. Всем, кто обратился за помощью, была оказана квалифицированная медицинская помощь — из 11 человек, обратившихся в „тысячекоечную“ больницу, семь человек оперативно прооперированы», — приводит официальный сайт правительства Приморского края слова министра.

Худченко добавила, что жертвой тайфуна стал житель деревни Лукьяновка Шкотовского района — на него упало поваленное сильным ветром дерево. Упавшие деревья повредили кровлю семи медицинских учреждений региона.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что ураганный ветер поднял волны, которые выбросили на берег стоявший в бухте Тепляковского Уссурийского залива плавучий кран «Черноморец-34». Два человека погибли.

Тайфун «Майсак» пришел в Приморье 3 сентября. Режим ЧС муниципального уровня ввели в Находке. Сложная ситуация сохраняется в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке.