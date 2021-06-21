Число пострадавших из-за подтопления в Ялте достигло 49 человек

В Ялте увеличилось число пострадавших в результате подтоплений. Травмы получили 49 человек, у большинства они легкие.

Новые данные привела в эфире телеканала «Россия 24» глава администрации города Янина Павленко.

«49 обратились в больницу <…> с травмами, но все в основном легкой степени тяжести», — уточнила она.

Павленко напомнила, что один человек погиб. Еще одна женщина пропала без вести. Накануне власти сообщали о 43 пострадавших. Шесть из них попали в больницу.

В Ялте начали самую масштабную уборку за последние 100 лет, чтобы ликвидировать последствия наводнений. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил восстановить инфраструктуру пострадавших от разгула стихии территорий на востоке полуострова в сжатые сроки.

Мощные ливни, которые обрушились на Крым, привели к выходу воды из берегов рек. Она залила улицы, дома и машины. Появилась угроза оползней, из-за потопов могут возникнуть проблемы с питьевой водой.