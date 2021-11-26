Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло до 57

Число пострадавших при взрыве метанола в шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло до 57, сообщил источник ТАСС. При этом главк МЧС подтверждает пока гибель только 46 горняков и шести спасателей.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев при этом рассказал, что 11 спасателей попали в больницу после операции по поиску и вызволению горняков.

ТАСС также пишет, что шахту заполнят метаном для дальнейших работ. Это займет трое суток.

Ранее в экстренных службах сообщили СМИ, что жертвами взрыва в шахте «Листвяжная» стали 52 человека.

«Скорее всего, это был метановый взрыв. Была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар», — сказал замгенпрокурора Дмитрий Демешин.

Уже задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка компании.