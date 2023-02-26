Происшествия 26 февраля 2023, 15:32 Число попавших в ДТП на трассе М-11 машин увеличилось до 32 ОССП: на трассе М-11 в Новгородской области произошло ДТП с участием 32 автомобилей Пресс-служба МВД

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Число попавших в массовое ДТП в Новгородской области машин выросло до 32, рассказали ТАСС в пресс-службе компании-оператора дороги М-11 ОССП (Объединенные системы сбора платы). Авария на федеральной трассе М-11 случилась из-за погодных условий, уточнил собеседник агентства.

В компании-операторе дороги «Нева» рассказали, что из-за тяжелых погодных условий столкнулись семь грузовиков и 25 легковых автомобилей. Один из пострадавших грузовиков перевозил битум, который в результате ДТП растекся по проезжей части.

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На место происшествия прибыли полицейские и медики. Они оказали помощи 12 пострадавшим, еще один человек погиб. Трассу временно перекрыли.

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«Организован съезд на дорогу М-10 на 330-м километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545-м километре по направлению в Москву», — уточнили в ОССП.

Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту массового ДТП. В пресс-службе надзорного органа добавили, что авария произошла в Маловишерском районе.

Днем 23 февраля в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Самарской области погибли шесть человек. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.