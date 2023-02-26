26 февраля 2023, 18:31
Число попавших в ДТП машин под Новгородом выросло до 41
Число попавших в ДТП на трассе М-11 машин выросло до 41, количество пострадавших — до 14
Количество автомобилей, попавших в массовую аварию на федеральной трассе М-11 под Новгородом возросло до 41. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления ГИБДД.
Уточняется, что в результате аварии погиб один человек пострадало 14.
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«Пятеро — четверо детей и одна женщина — госпитализированы в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.
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Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, у госпитализированных — сотрясение головного мозга. Самому младшему пострадавшему — менее трех лет.
Массовое ДТП на участке автомагистрали Москва — Петербург произошло в 11:20 26 февраля. В результате образовалась пробка в пять километров.
Дорожные службы временно перекрыли движение по направлению в Москву и организовали выезд на ВАД М-10 Россия. Для водителей и пассажиров организовали пункты обогрева.
Предварительно, причиной аварии стала плохая погода.
Ранее «360» опубликовал видео, сделанное очевидцами на месте происшествия.
ДТП
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