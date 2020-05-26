    26 мая 2020, 08:55

    Число погибших во время урагана в Свердловской области выросло до 4

    Андрей Иванов

    Жертвами урагана, который бушевал в Свердловской области 25 мая, стали четыре человека. Ночью умерла женщина, на которую упала ветка тополя. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
    Число погибших во время урагана в Свердловской области выросло до 4

    Следователи сейчас проверяют все обстоятельства гибели женщины 1953 года рождения в городе Полевской. Она умерла от травмы после падения на нее ветки тополя во время урагана.

    «Таким образом, общее количество жертв вчерашней стихии в Свердловской области составляет четыре человека», — говорится в сообщении ведомства.

    Ураган начался в регионе вечером 25 мая. Скорость ветра во время разгула стихии достигала 28 метров в секунду.

    Одного человека придавило сорванной ветром крышей в городе Арамиль. Вторым погибшим оказался крановщик, который был на работе, когда начался ураган. Ветер обрушил кран. Позже погиб 37-летний житель Екатеринбурга — его ударило железными воротами.

    Очевидцы выложили в Сеть несколько видео урагана. На одном из них екатеринбуржец, который поднялся в воздух вместе с листом кровельного поликарбоната. Он упал и ударился головой о припаркованную машину. Серьезных травм житель столицы Урала не получил, поэтому от госпитализации отказался.