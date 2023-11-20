Происшествия 20 ноября 2023, 10:40 Число погибших в секторе Газа журналистов достигло 48 Число погибших в Газе журналистов превысило месячный максимум за 30 лет Yasser Qudih / Xinhua / Global Look Press

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Число журналистов, погибших с 7 октября после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, достигло 48. Это стало самым большим месячным показателем за последние 30 лет, сообщили в Комитете защиты журналистов (CPJ).

«По состоянию на 19 ноября <…> не менее 48 журналистов и работников СМИ оказались среди более чем 13 тысяч убитых с 7 октября», — уточнили в публикации.

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Прошедший месяц оказался «самым смертоносным для журналистов» с 1992 года.

Комитет защиты журналистов основали в 1981 году. Неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке отслеживает соблюдение прав работников СМИ во всем мире.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что число жертв на территории сектора Газа среди журналистов и сотрудников гуманитарных организаций стало рекордным. С начала эскалации на Ближнем Востоке погибло большее количество сотрудников СМИ, чем в любом другом конфликте за последние 30 лет.