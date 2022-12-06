Происшествия 06 декабря 2022, 05:55 Число погибших в результате взрыва газа в доме в Нижневартовске выросло МЧС: число погибших после взрыва газа в доме в Нижневартовске увеличилось до 7 Телеканал "360"

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Сотрудники МЧС при разборе завалов на месте частично обрушившегося дома в Нижневартовске после взрыва газа обнаружили тело еще одного погибшего. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Таким образом, число погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме выросло до семи.

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«Да, предварительно, нашли [тело]», — сообщил представитель пресс-службы регионального МЧС.

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На место происшествия вызвали сотрудников следственного комитета. Им предстоит провести необходимые следственные действия. Разбор завалов, как отметил собеседник агентства, пока приостановлен на время выполнения следственных действий.

Взрыв произошел в жилом доме в Нижневартовске днем 4 декабря. Пять человек погибли, еще семеро считались пропавшими без вести. Основной причиной аварии предварительно назвали неправильную установку и использование газового баллона. В результате происшествия обрушились перекрытия между первым, вторым и третьим этажами, пострадали 15 квартир.