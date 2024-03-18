Происшествия 18 марта 2024, 19:19 Число погибших в результате атаки ВСУ по Никольскому выросло до четырех Губернатор Гладков: жертвами удара ВСУ по Никольскому стали четыре человека Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

Читать 360tv в

Четыре человека погибли при ударе украинских войск по селу Никольское в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух женщин. Теракт со с стороны ВСУ унес жизни почти всей семьи: бабушки, матери, ее гражданского мужа и сына — 17-летнего подростка.

Реклама

«Это невосполнимая утрата для всей Белгородской области! Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким этой семьи. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять это горе», — написал Гладков.

Спасти удалось только одного ребенка: девочка находится под вниманием врачей детской областной клинической больницы. Ее подключили к аппарату ИВЛ. У маленькой пациентки диагностировали черепно-мозговую травму. Состояние девочки стабилизировали.

Днем 18 марта Гладков сообщил о гибели двух человек после удара ВСУ по Никольскому. Еще четыре человека пострадали, трое мужчин отказались от госпитализации.