Число погибших в наводнении в Бельгии выросло до 41

Названо новое число погибших во время наводнения в Бельгии — 41 человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на главу бельгийской провинции Валлония Элио ди Рупо со ссылкой на зарубежные СМИ.

Еще два человека считаются пропавшими без вести. Власти обещали оказать помощь всем, кто пострадал от последствий стихии.

Также в провинции Намюр, которая находится на юге Бельгии, в результате возобновления сильнейших дождей, началось новое наводнение.

Наибольший ущерб, как уточняется, понес город Динан и район Бувинь.

«У нас заблокировано три железнодорожных переезда. Это дороги, которые больше всего пострадали», — сообщил на пресс-конференции мэр Динана Аксель Тиксон.