Эксклюзив 22 июля 2023, 20:27 Число погибших в кипятке в московском ТЦ «Времена года» увеличилось до пяти Источник «360» пять человек погибли во время прорывы трубы с кипятком в ТЦ «Времена года»

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Погибшими в результате прорыва трубы в московском ТЦ «Времена года» стали пять человек в возрасте от 35 до 45 лет. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Собеседник подчеркнул, что двум погибшим 35 лет, по одному 40 лет, 42 года и 45 лет. Пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова ранее заявляла, что все погибшие в торговом центре на Кутузовском проспекте — женщины.

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Источник «360» сообщил, что с ожогами нижних конечностей в больницу № 36 увезли пятерых, включая 18-летнего юношу. В Институт имени Склифосовского забрали четырех пострадавших, в том числе самую старшую — женщину 63 лет. Еще одного получившего ожоги доставили в больницу № 67. Всего при прорыве кипятка пострадали 10 человек.