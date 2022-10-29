Число погибших в ДТП с «Газелью» под Белгородом увеличилось до восьми | 360°

29 октября 2022, 19:23
Число погибших в ДТП с «Газелью» под Белгородом увеличилось до восьми
СК: число погибших в аварии с «Газелью» под Белгородом выросло до восьми
Пассажирская «Газель» столкнулась с припаркованным грузовиком в Шебекинском городском округе. В результате погибли восемь человек, трех пострадавших госпитализировали, уточнила пресс-служба СК РФ по Белгородской области.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о семи погибших в результате ДТП с «Гзелью». Смертельная авария произошла 28 октября.
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«В результате дорожно-транспортного происшествия восемь пассажиров микроавтобуса погибли, двое пассажиров и водитель доставлены в медицинские учреждения Белгородской области», — отметили в СК.
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По предварительной версии, вечером 28 октября на 17-м километре автодороги Шебекино — Короча «Газель» наехала на стоявший без опознавательных знаков бензовоз.
Выяснилось, что водитель микроавтобуса оказывал услуги по перевозке граждан, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование уголовного дела продолжается.
ДТП
Следственный комитет России
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