Происшествия 27 июля 2023, 19:21 Число погибших в ДТП с электросамокатами за полгода выросло на 100% МВД: число ДТП с электросамокатами выросло на 180% за полгода Ubahnverleih / CC0 / Википедия

Читать 360tv в

Более тысячи человек пострадали, 12 погибли в ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности за полгода в России. В материалах статистики Научного центра безопасности дорожного движения МВД указано, количество аварий с СИМ за первые шесть месяцев 2023 года увеличилось на 180%, написал ТАСС.

«За шесть месяцев 2023 года зарегистрировано 1 043 (на 181,9% больше, чем годом ранее) ДТП с участием СИМ, в результате которых погибли 12 человек (на 100% больше, чем в прошлом году), в том числе 1 несовершеннолетний в возрасте до 16 лет», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Больше всего аварий зарегистрировано в Москве, Пермском крае, Тюменской области, Санкт-Петербурге и Омской области. Чаще всего ДТП происходят на перекрестках, при выездах из дворов, стоянок, а также на тротуарах. При этом в большинстве случаев, средства индивидуальной мобильности были личными, а не арендованными.

Ранее мужчина на электросамокате сбил шестилетнюю девочку в центре столицы. Несовершеннолетняя ехала на детском самокате, когда на нее налетел мужчина. Ребенок упал и сильно ударился об асфальт, девочку доставили в больницу. Правоохранители начали процессуальную проверку.