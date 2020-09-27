Число погибших в ДТП с автобусом под Калининградом возросло до 7

«Скончался водитель автобуса. Число жертв этой страшной аварии выросло до семи», — говорится в сообщении.

Увеличилось и число пострадавших — до 10, сообщило агентство со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения. Все они госпитализированы. Пятерых раненых доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи, троих — в областную клиническую и двоих — в детскую областную больницу. Состояние шести пациентов медики оценивают как тяжелое, остальных — средней степени тяжести.

«Проводятся диагностические мероприятия, медицинская помощь оказывается в полном объеме», — рассказали в ведомстве.

Предварительная причина смертельной аварии — водитель автобуса уснул за рулем, выехал на встречку и столкнулся с песковозом.

ДТП случилось на автодороге Переславское — Янтарный в Зеленоградском городском округе утром 27 сентября. После столкновения автобус № 120 наполовину съехал с дороги в канаву у обочины. Удар пришелся на левую сторону, она полностью раскурочена. Среди пострадавших есть ребенок 2011 года рождения.

Последствия ДТП ликвидируют 43 человека и 15 единиц техники, в том числе 20 единиц личного состава и шесть единиц техники от МЧС России. На место аварии также выехали начальник УМВД Игорь Илларионов, следователи и криминалисты. Выясняются все обстоятельства.